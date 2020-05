Coronavirus Roma, contagi in picchiata: 10 nuovi casi. Guariti salgono ancora

Scende ancora il numero dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio: martedì 19 maggio registrati 20 positivi, contro i 39 di lunedì ed i 50 di domenica. Questo è il dato più basso dal 10 marzo, ai quali si aggiungono altri 48 guariti. A Roma città i positivi odierni sono 10.

“Martedì registriamo un dato di 20 casi positivi nelle ultime 24h. E’ il dato più basso dal 10 marzo. Nelle province zero casi e zero decessi”. Così l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. D'Amato precisa che “il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 48 unità” e che “ora è il momento di non calare l’attenzione”.

Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine: sono stati eseguiti oltre 700 test sui farmacisti e si registra fino ad ora un unico caso positivo anche al tampone.

I decessi sono stati 12 nelle ultime 24h, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.079 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 214 mila.

La situazione nel dettaglio nelle Asl e nelle Aziende Ospedaliere

Asl Roma 1 – 7 nuovi casi positivi. 36 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 2 – non si registrano nuovi casi positivi. 2 i decessi: un uomo di 95 anni e una donna di 89 anni, entrambi provenienti dalla RSA San Raffaele di Rocca di Papa con gravi patologie pregresse. 9 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 728 i test di sierologia eseguiti sui farmacisti solo 1 positivo a test sierologico e a test molecolare per tampone;

Asl Roma 3 – 3 nuovi casi positivi. 2 i decessi: un uomo di 82 anni e una donna di 94 anni, entrambi con patologie pregresse. 21 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 4 – 1 nuovo caso positivo. 34 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 5 – 4 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 84 anni con patologie precedenti. 13 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 6 – 5 nuovi casi positivi. 3 decessi: 3 donne di 81, 81 proveniente dalla RSA San Raffaele di Montecompatri e 96 anni proveniente dalla RSA San Raffaele di Rocca di Papa, tutte con precedenti patologie. 53 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 7 le persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl di Frosinone – non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 6 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl di Viterbo - non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 22 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Conclusi i test di sieroprevalenza sul personale della Polizia di Stato: in attesa dei risultati;

Asl di Rieti – non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 1 persona è uscita dalla sorveglianza domiciliare. 529 test di sieroprevalenza eseguiti: 8 positivi alla sierologia ma 0 positivi al tampone. Iniziati i test anche sui vigili del fuoco;

Policlinico Umberto I – 75 pazienti ricoverati di cui 6 in terapia intensiva. 3 pazienti sono guariti. 0 decessi. 1.507 test di sieroprevalenza effettuati: 8 sono risultati positivi;

Azienda ospedaliera San Camillo - Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore. 3.037 test di sieroprevalenza su personale sanitario: 47 positivi (1,6%), 1 solo positivo al tampone;

Azienda sanitaria Sant’Andrea - 3 pazienti sono guariti. Conclusa l’indagine di sieroprevalenza sul personale sanitario: 2236 test di sieroprevalenza eseguiti sul personale sanitario: 2,7% di positività;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore. 731 test di sieroprevalenza sui dipendenti: 1,6% 0 positivi tampone;

Policlinico Gemelli - 66 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 10 in terapia intensiva. 2 pazienti sono guariti;

Policlinico Tor Vergata – 44 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva. 1 paziente è guarito. Deceduta una donna di 90 anni con precedenti patologie;

Ares 118 - Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO - 800 test di sierologia effettuati: 31 positivi al test e 1 positivo al test molecolare per tampone;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Nelle ultime 24 ore, dimesso un altro paziente clinicamente guarito. Restano ricoverati 3 bambini al Centro Covid di Palidoro. Continua l'attività di follow up dei pazienti guariti: 8 visitati, tutti in ottime condizioni cliniche;

Università Campus Bio-Medico – 24 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Bio-medico di cui 13 in terapia intensiva. 1 paziente di 90 anni è guarita. 2.102 test sierologici effettuati: 0,9% di positivi alla sieroprevalenza.