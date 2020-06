Coronavirus Roma, contagi sempre in calo: 7 nuovi casi tra città e provincia

Sempre in calo il numero dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio: mercoledì 3 giugno registrati 7 nuovi positivi, tutti tra Roma e la sua provincia. Questo è il terzo giorno consecutivo sotto quota 10. I guariti continuano ad aumentare: sono 33 nelle ultime ventiquattro ore.

“Mercoledì registriamo un dato di 7 casi positivi ai quali si aggiungono tre recuperi di notifiche e continuano a crescere i guariti che sono stati 33 nelle ultime 24h. I decessi sono stati 6, mentre il numero complessivo dei guariti è di 4.188 totali”. Così l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato, al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. D'Amato precisa che “dobbiamo mantenere alta l’attenzione anche in questa fase per evitare di disperdere i risultati finora acquisiti”.

Proseguono le attività per i test sierologici: ad oggi sono stati effettuati circa 73 mila test agli operatori sanitari e alle Forze dell’ordine che hanno consentito di individuare 157 positivi asintomatici al tampone, ultimo un farmacista a Roma città.

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, mercoledì presso le strutture sanitarie del Lazio sono in distribuzione: 54.600 mascherine chirurgiche, 30.000 maschere FFP2, 1.400 maschere FFP3, 10.400 camici impermeabili, 5.400 tute.

La situazione nel dettaglio nelle Asl, Policlinici e Aziende Ospedaliere

Asl Roma 1 – 1 nuovo caso positivo. 26 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – 5 nuovi casi positivi. 4 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – Non si registrano nuovi casi positivi. 21 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi. 3 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – 1 nuovo caso positivo. Deceduta una donna di 81 anni con patologie pregresse. 54 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 5 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 24 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Azienda Ospedaliero - Universitaria Sant’Andrea - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda Ospedaliera San Camillo - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Policlinico Umberto I – 36 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva. Deceduta una donne di 92 anni con precedenti patologie. 1 pazienti guarito;

Policlinico Tor Vergata – 14 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari. 1 paziente guarito;

Policlinico Gemelli - 45 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 6 in terapia intensiva. Ripartita l’attività ambulatoriale;

Policlinico Campus Bio-medico - 12 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Bio-medico di cui 7 in terapia intensiva. Ripresa attività ambulatoriale;

Ares 118 - Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO - Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Istituto Zooprofilattico - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - nelle ultime 24 ore valutati 41 pazienti sospetti: al momento 39 negativi. Dimesso nel frattempo un paziente guarito, i bambini ricoverati al centro Covid di Palidoro restano 2. Buone condizioni generali per tutti i ricoverati e per i pazienti trapiantati.