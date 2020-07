Coronavirus Roma, ondata di contagi dall'estero: Bangladesh, Brasile e Olanda

Sale il numero dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio: mercoledì 8 luglio registrati 14 nuovi contagi. Cresce la paura per una nuova ondata di casi dall'estero: sono 9 i casi di importazione, con positivi rientrati dal Bangladesh, Olanda e Brasile.

“Mercoledì registriamo un dato di 14 casi e zero decessi”. Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. D'Amato precisa che “dei nuovi casi 9 sono casi di importazione e di questi sette hanno un link con viaggiatori di rientro dal Bangladesh con voli già attenzionati”. Un altro caso proviene dall’Olanda con destinazione Somalia e uno proviene dal Brasile.

“Straordinario afflusso al drive-in della Asl Roma 2 – continua l'assessore – dove tra martedì e mercoledì sono già stati effettuati oltre 500 tamponi e voglio ringraziare della collaborazione la Comunità del Bangladesh a Roma e le loro autorità religiose. Fino a questo momento non si registrano casi positivi al tampone e sono tutti negativi anche i tamponi eseguiti per il cluster del centro estivo in zona Casilina”.

Nella Asl Roma 1 dei cinque casi registrati nelle ultime 24h tre sono riferiti a persone di nazionalità del Bangladesh che hanno un link correlabile con i voli internazionali provenienti da Dacca già attenzionati. Un caso proviene dall’Olanda con destinazione Somalia e un altro caso di una persona proveniente dal Brasile individuato al drive-in del San Giovanni.

Nella Asl Roma 2 dei tre casi odierni uno è un uomo di nazionalità del Bangladesh individuato in accesso al pronto soccorso del Policlinico Casilino e due casi hanno un link con il cluster di Zagarolo.

Nella Asl Roma 3 dei tre casi odierni una è una donna individuata al test sierologico.

Infine per quanto riguarda le province registriamo un caso nella Asl di Latina si tratta di un uomo di nazionalità del Bangladesh a Terracina e con un link con un volo internazionale proveniente da Dacca già attenzionato.

Infine, la provincia di Rieti è Covid Free, ovvero non ci sono positivi, nessun decesso e nessun caso posto in isolamento domiciliare.