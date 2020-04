Coronavirus: spesa a domicilio, il piccolo commercio si prende la rivincita

Nasce da Roma dall'idea di Elena Calzetta, una giovane informatica romana della società Mess, l'idea per riunire le piccole e medie attività commerciali che si sono organizzate per la consegna a domicilio, ma soprattutto un valido aiuto per tutti quei negozi che hanno dovuto abbassare la saracinesca e che ora hanno l’unica opportunità di continuare a lavorare portando la merce a casa dei propri clienti.

Spiega Elena Calzetta: “Ci si può collegare al sito www.arrivaacasa.it e registrare la propria attività gratuitamente inserendo le informazioni necessarie sui prodotti venduti, le modalità di consegna e ampliando quindi i propri clienti. Non più il negozio sotto casa ma il negozio dentro casa tua, con centinaia di opportunità per i cittadini. Qui si trovano attività commerciali suddivise per Comune, prodotti e si può così fare la spesa restando a casa. L’obiettivo principale è quello di continuare a comprare dalle attività del proprio quartiere perché esse rappresentano una ricchezza per tutti noi e oggi sono quelle più esposte al rischio fallimento”, conclude.