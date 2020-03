Coronavirus, l'Umberto I nel caos. Aurigemma: “Commissariare il Policlinico”

Il Policlinico Umberto I di Roma nel caos tra medici positivi al Coronavirus e reparti, vedi Oncologia, rimasti con pochi camici bianchi a disposizione. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Antonello Aurigemma, tuona: “Zingaretti deve commissariare l'ospedale e sostituire il Direttore Generale”.

“In questo momento delicato per tutto il nostro Paese – scrive Aurigemma in una nota – desidero ringraziare tutti coloro che con il proprio servizio forniscono un aiuto concreto alla cittadinanza: forze dell'ordine, operatori nell'ambito della grande e piccola distribuzione, personale sanitario. In particolar modo quest’ultima categoria che lavora ogni giorno a tutela della salute delle persone, salvando vite umane, mettendo a rischio la propria incolumità per mancanza di materiale di sicurezza, come le mascherine. Sono mesi che lavorano senza orario in condizioni di estrema pericolosità, nel silenzio e senza chiedere aiuto a nessuno”.





“E cosa fa – continua – chi dovrebbe tutelarli e metterli nelle condizioni di lavoro ottimali? Apre procedimenti disciplinari senza se e senza ma, come è successo al Policlinico Umberto I. Qui il Direttore generale a seguito di numerose sollecitazioni del personale medico per le continue mancate direttive sui percorsi in sicurezza dei pazienti e sul protrarsi di alcuni casi positivi di loro colleghi, invece di attivarsi per dare pronte risposte su questi problemi, urtato dall’insistenza dei medici per tutelare la propria salute e soprattutto quella dei pazienti, ha pensato bene di aprire un procedimento disciplinare per una presunta festa di uno specializzando. Peccato che la maggior parte di questi medici non era presente”.

“A questo personale – conclude il consigliere FdI – va la mia totale solidarietà e il mio pieno appoggio, per noi attualmente non è il tempo delle polemiche, ma invitiamo caldamente il Presidente Zingaretti a prendere seri provvedimenti per commissariare il prima possibile l’azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I e sostituire l’attuale Direttore Generale, che non è stato in grado in questi momenti di difficoltà neanche di pianificare e programmare azioni di tutela della salute dei cittadini e del personale sanitario che ci lavora. Solo grazie alla professionalità e alla capacità dei singoli operatori sanitari, il più grande Policlinico Universitario d’Europa riesce a dare risposte adeguate alle tante persone che ogni giorno si recano per chiedere aiuto. Caro Direttore Generale, i medici dell’Umberto I ti ripetono la famosa frase del Presidente della Repubblica: '...non vogliamo aiuti, ma neanche ostacoli'”.