Coronavirus, volano stracci tra Pd e l'M5S Barillari: “Il suo sito una truffa”

Volano stracci in Regione Lazio tra il Pd ed il consigliere M5S Davide Barillari. Il pentastellato ha lanciato online nella mattinata un sito dal nome “Salute Regione Lazio” dove raccogliere indicazioni di virologi e cittadini sul Coronavirus: il nome troppo simile a quello dell'assessorato ha fatto esplodere la polemica. E i 5 Stelle hanno preso le distanze dal consigliere.

Sulla home page del sito si legge che il portale offre "controinformazione, libera e senza censura" ed il contenitore viene definito "senza nessuna paura di raccontare la verità, anche se scomoda e molto fastidiosa per chi governa la Regione Lazio". Ma il nome del sito promosso da Barillari è decisamente molto simile al canale ufficiale di comunicazione dell'assessorato alla Sanità della Regione, chiamato “Salute Lazio”, che in tempo reale aggiorna i cittadini sul numero e le localizzazioni dei contagi e fornisce indicazioni sanitarie.

Dura la reazione della Regione: "Attenzione alle truffe e alle fake news, girano siti non ufficiali che fanno riferimento ai canali ufficiali regionali 'Salute Lazio', si sta predisponendo una denuncia alla Polizia Postale", ammonisce l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. "Il sito truffa messo in rete dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle del Lazio, Davide Barillari, è una cosa gravissima, vergognosa che può produrre danni e confusione in un momento delicatissimo per tutti”, attacca il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre, che ringrazia il M5S per aver "prontamente preso le distanze dal consigliere Barillari che vive in un blog e che ha solo un obiettivo: un cinico protagonismo e la ricerca ossessiva di visibilità incurante delle conseguenze".

Un'iniziativa da cui prendono le distanze gli stessi consiglieri M5S: “Ci dissociamo dal sito web sulla sanità regionale del Lazio messo online dal consigliere Davide Barillari. Un gesto grave innanzitutto perché il nome scelto per la piattaforma è molto simile a quello ufficiale dell’Assessorato alla Sanità, canale ufficiale della Regione Lazio usato per fornire informazioni di servizio sull’emergenza Coronavirus, cruciali in questo momento per tanti cittadini che, vulnerabili e impauriti, cercano di orientarsi in rete individuando, tra gli altri, i canali d’informazione ufficiali delle Istituzioni coinvolte. Un’azione fraudolenta, tesa a carpire con una nomenclatura ambigua la buona fede e i dati personali delle persone e a sostituirsi così alle Autorità sanitarie e amministrative preposte senza però di fatto fornire dati ufficiali”.

Barillari, non nuovo ad iniziative in contrasto anche con la linea dei pentastellati nel parlamentino del Lazio, replica: "A sole 2 ore dalla messa online del sito tutto il Pd è letteralmente impazzito. Minacce di denunce, oscuramenti, espulsioni, provvedimenti e nemmeno hanno avuto il tempo di leggerlo per intero".