Così viaggiano i bus Atac di Roma. Gomme lisce e sicurezza zero: il video choc

I bus dell'Atac hanno le gomme lisce. Pneumatici che sembrano le "Slick" della Formula 1 anni '80. Senza battistrada, quindi pericolosi sia per i passeggeri che per gli autisti. Con una gomma così, infatti, basta una pioggia per rendere il mezzo inguidabile.

Eppure a Roma accade anche questo. E accade sempre più spesso stando a quanto denunciano i sindacati del trasporto pubblico romano.

Video denuncia

Questa volta la testimonianza arriva da un video davvero impressionante. La vettura in questione è la 1318, uno dei mezzi non di vecchia generazione. Ma le gomme sono da sequestro immediato del mezzo: perché da codice della strada è vietato circolare con pneumatici in quello stato. L'alta pressione di gonfiaggio dei bus, infatti, mette a rischio la carcassa della gomma, quindi non solo l'aderenza è compromessa ma possono esplodere mettendo a rischio anche gli altri veicoli.

Decine di mezzi ridotti in questo stato

Ma nel carrozzone Atac vale tutto. Anche che i mezzi viaggino con le gomme da pista. Forse per recuperare gli eterni ritardi del trasporto pubblico romano. O forse per nascondere una mancanza di ricambi. Fatto sta che viggiare con dei bus ridotti come nel video è pericoloso. Dovrebbero riflettere le varie menti della mobilità capitiolina. La sicurezza nel trasporto dovrebbe essere la regola e non l'eccezione. Ma sono decine i bus che ogni giorno escono dalle rimesse nello stato della 1318.