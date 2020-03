Cotral, l'ex presidente Palozzi assolto: “Sempre creduto nella giustizia”

Vicenda Cotral, l'ex presidente e ora consigliere regionale del Lazio Adriano Palozzi assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste”.

“Nella giornata di oggi – scrive il Palozzi in una nota – il tribunale penale di Roma ha chiarito la mia posizione giudiziaria, in merito ai fatti contestati dagli inquirenti e risalenti ai tempi della mia presidenza a Cotral Spa. Sono molto soddisfatto per questa sentenza, che riconosce e certifica, con la massima formula assolutoria, la mia totale estraneità ai fatti. In questi quattro anni di processo, sono rimasto in rispettoso silenzio, nonostante la macchina del fango e il tritacarne mediatico si siano azionati sin dall'inizio senza nessuna riserva sulla possibilità, poi rivelatasi concreta e reale, di non colpevolezza. Non ho mai smesso di credere nella giustizia, consapevole della correttezza del mio operato. Ho sempre atteso con fiducia questa sentenza che mi restituisce serenità”.