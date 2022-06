Cotral, il bus si rompe e i passeggeri escono dal tetto: M5S contro Zingaretti

Guasto alle porte del Cotral, i passeggeri escono dal tetto. E' quanto successo in zona Settecamini, a Roma, il 20 giugno.

Sotto il mirino finisce la Giunta Zingaretti, attaccata dal Movimento 5 Stelle. "Se Atac nell’era Gualtieri sta di nuovo scivolando verso il degrado, nemmeno le tratte gestite dalla Regione se la stanno passando egregiamente. Tanto che, nel momento in cui le normali vie d’uscita non si aprono più, i cittadini se ne devono inventare di nuove", è quanto dicono i consiglieri capitolini Cique Stelle, Paolo Ferrara e Linda Meleo.

Per gli esponenti del Movimento: "Evidentemente il problema è la manutenzione: secondo la stampa quel bus avrebbe già avuto un guasto simile in passato, eppure è stato rimesso su strada senza un’adeguata verifica. Forse, dopo aver costretto i romani a barricarsi in casa per paura dei cinghiali, Zingaretti ora vuole rinchiuderli anche negli autobus", proseguono. "Ma cosa gli hanno fatto di male gli abitanti della Capitale?”, si sono poi chiesto Meleo e Ferrara.