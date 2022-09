Cotral sciopera, venerdì 16 settembre a rischio le corse per quattro ore

Venerdì 16 settembre Cotral potrebbe fermare le corse per quattro ore. Il comunicato.

Si sospenderanno le corse per sciopero, rimanendo garantite quelle fino alle 12,30 e quelle alla ripresa dopo le 16,30. Le motivazioni sono elencate nel comunicato dell'azienda con l'Organizzazione sindacale Faisa Cisal.

Le motivazioni

“Di seguito – si legge - le motivazioni poste a base della vertenza dall’Organizzazione sindacale: Per la mancata convocazione da parte del Prefetto; Per il mancato rispetto degli accordi del 06.06.91 e del 03.05.2017, in materia di trasferimento e allocazione del personale Operatore di esercizio Addetto all’esercizio e Coordinatore di esercizio; Per la mancata risoluzione dell’applicazione unilaterale aziendale dell’art. 34 del CCNL autoferrotranvieri; Per la mancata applicazione dell’accordo sul personale di Verifica titoli di viaggio; Per la mancata trasparenza sui carichi di lavoro e turnazioni rotative annuali e la mancata riorganizzazione dei cicli produttivi relativi alla manutenzione della BU Gomma; Per la discordante gestione degli accordi in materia di riserva di deposito; Per la gestione delle ciclazioni, dell’orario di lavoro e della congedibilità nelle officine di trazione della Roma-Viterbo.