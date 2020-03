Covid-19, allo Spallanzani 65 casi e un morto. 5 trasferiti alla Cecchignola

Aumentano i casi pazienti positivi di Coronavirus ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma: toccata quota 65, nove de quali in terapia intensiva. Primo decesso per Covid-19 all'interno della struttura: è un 89enne del Molise arrivato giorni fa dall'ospedale di Cassino.

“All'Istituto Spallanzani sono ricoverati al momento 88 pazienti, di cui 65 positivi al Coronavirus, inclusi i 9 pazienti che necessitano di supporto respiratorio. In particolare per alcuni di loro il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento. I pazienti in osservazione sono 23”, si legge nel bollettino medico dell'ospedale. “Grazie alla collaborazione con la Sanità Militare – continua il bollettino – verranno trasferiti in isolamento domiciliario alcuni pazienti che non necessitano più di ospedalizzazione ma che, per motivi vari, non possono recarsi presso il proprio domicilio. Ad esempio la presenza in casa di minori o anziani immunodepressi non infetti. O anche turisti o militari che non hanno domicilio in Città”

“I numeri qui sono ancora contenuti, posso dire al momento che c'è un cauto ottimismo sulla situazione di Roma”. Lo ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, che ha aggiunto: “I posti in terapia intensiva allo Spallanzani aumenteranno da domani di 5 unità e tra 15 giorni aumenteranno di 10, fino ad arrivare a 34 posti letto, quindi anche da questo punto di vista siamo pronti. Ci stiamo apprestando da diversi giorni a tenere l'ospedale organizzato in maniera flessibile in modo tale che se ci fosse una ondata, che, ribadisco, ad oggi non c'è, siamo pronti ad accogliere i pazienti. Lo Spallanzani e tutto il Lazio sono pronti ad accogliere”, ha sottolineato Vaia precisando che “in questo momento privilegiamo i pazienti Covid positivi”. Il direttore sanitario ha inoltre detto di condividere le parole di Walter Ricciardi, per il quale Roma e tutta la regione Lazio devono essere tenute particolarmente sotto controllo.

Morto allo Spallanzani un molisano prima ricoverato a Cassino

È deceduto allo Spallanzani un anziano di 89 anni di Sesto Campano, provincia di Isernia, positivo al Coronavirus. A darne l'annuncio ufficiale è stato il sindaco del paesino molisano, Luigi Paolone. L'uomo, ricoverato da qualche tempo presso una struttura riabilitativa di Cassino, in provincia di Frosinone, era stato trasferito a Roma dopo essere risultato positivo al tampone. I due reparti dove l'uomo aveva transitato da degente sono stati chiusi unitamente alla palestra ed al laboratorio di radiologia e tutto il personale medico ed infermieristico è stato posto in quarantena domiciliare.

Nelle ore successive al trasferimento dell'anziano era circolata la voce che fosse deceduto e per questo la notizia era stata anche riportata da alcuni media. In realtà le condizioni dell'uomo si erano aggravate e la famiglia aveva chiarito che il congiunto pur essendo in condizioni critiche era vivo. Nella tarda serata di domenica, invece, la notizia ufficiale del decesso. L'intera famiglia dell'anziano (parliamo della figlia, del compagno e i figli della coppia) è in quarantena mentre per lo svolgimento dei funerali bisognerà attendere la decisione della Prefettura di Isernia.

Assessore D'Amato: “5 positivi dallo Spallanzani alla Cecchignola”

“In mattinata trasferimento dall'Istituto Spallanzani di 5 pazienti positivi al Covid-19 che concluderanno la sorveglianza alla Cecchignola. Un grazie agli uomini della Difesa, all'Ares 118 e allo Spallanzani per la preziosa collaborazione”. Lo rende noto l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato.

La Corte dei Conti chiude gli uffici dopo un caso sospetto

“Su disposizione del segretario generale, le sedi di Roma della Corte dei conti sono chiuse per consentire le operazioni di sanificazione degli uffici, in seguito a un caso sospetto di Coronavirus riscontrato su un dipendente della Corte, ricoverato dalla giornata di ieri all'Ospedale Spallanzani di Roma”. Lo rende noto la Corte dei Conti.