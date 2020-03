Covid-19, nel Lazio 277 positivi e 11 morti. Impennata di casi a Roma Sud-Est

Roma

Continua a salire il numero di positivi al Coronavirus nel Lazio: toccata quota 277 casi con 24 guariti e 11 i decessi. I ricoverati sono 122, a cui si aggiungono 24 ricoverati in terapia intensiva e 96 sono in isolamento domiciliare. Impennata di casi a Roma Sud-Est: in un giorno 20 nuovi contagiati. "Rispetto a giovedì registriamo un aumento di 86 casi di positività, ma c'è anche un incremento delle persone guarite dal Covid-19 che sono 24. Escono dalla sorveglianza in 597, ovvero hanno terminato la quarantena. Ad oggi sono stati effettuati circa 6.500 tamponi per il COVID-19", ha detto l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, durante la videoconferenza della task-force regionale con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere. La situazione nelle Asl Nell'Asl Roma 1 registrati 4 nuovi casi positivi con 104 persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 2 boom di casi con 20 nuovi positivi in un giorno, 55 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare più il decesso di una donna di 88 anni al Policlinico Casilino per shock settico e polmonite; nell'Asl Roma 3 sono 16 i nuovi casi positivi e 57 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 4 riscontrati 3 nuovi casi positivi e 80 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 5 sono 3 i nuovi casi positivi e 62 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; infine nell'Asl Roma 6 ben 9 nuovi casi positivi con 92 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. I dati delle altre Asl della Regione Nell'Asl di Latina altri 10 casi positivi e 49 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl di Frosinone 6 nuovi casi positivi, 4 legati alla RSA di Cassino che raggiungono così quota 7, blocco delle accettazioni presso la RSA e indagine epidemiologica in collaborazione tra Asl Frosinone e SERESMI Spallanzani, 1 paziente è guarito e un paziente di 52 anni di Frosinone morto con grave patologia oncologica preesistente, 18 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl di Viterbo 4 nuovi casi positivi e 64 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare; nell'Asl di Rieti 2 nuovi casi positivi e 16 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare.