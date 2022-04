Covid a Roma e nel Lazio: scendono ancora i casi positivi, rapporto al 14,6%

In leggero aumento i decessi (+10) e i ricoveri (+50). Stazionarie le terapie intensive (=) mentre a Roma i casi sono 2.216.

Asl Roma 1: sono 801 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h;

Asl Roma 2: sono 563 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h;

Asl Roma 3: sono 852 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h;

Asl Roma 4: sono 118 i nuovi casi e 2 decesso nelle ultime 24h;

Asl Roma 5: sono 387 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h;

Asl Roma 6: sono 321 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 192 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h;

Asl di Latina: sono 289 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h;

Asl di Rieti: sono 134 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h;

Asl di Viterbo: sono 123 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Quarta dose

Dal 12 aprile a Rieti, e a seguire nelle altre Asl partono le prime somministrazioni della quarta dose.

La vaccinazione è per persone over 80 e over 60, che rientrino nelle categorie di fragilità indicate dal ministero.

Chi ha contratto il covid dopo la terza dose, è esentato dal richiamo.