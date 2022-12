Covid, a Roma torna la paura: 20 tamponi positivi su 100. 3098 casi nel Lazio

A Roma torna la paura per il Covid: i casi sono in aumento. In tutta la Regione nelle ultime 24 ore sono 3098 i nuovi casi, con un incremento di 471 rispetto alla rilevazione precedente. A Roma i nuovi casi sono 1595, 235 in più della scorsa rilevazione. Sono morte 5 persone, di cui 4 solo a Roma. Il tasso di positività è salito a 21,8%.

Nello specifico specifico i tamponi effettuati sono stati 14180, di cui 1831 molecolari e 12349 antigenici. Nel Lazio i positivi sono attualmente 46493, di cui 45781 in isolamento domicliari. I ricoverati sono 689 (con un aumento di 17). In terapia intensiva ci sono 23 persone (una in meno). I guariti di oggi sono stati 2332. Nelle altre province della Regione si registrano 726 contagi di cui: 197 a Frosinone, 360 a Latina, 84 a Rieti e 85 a Viterbo.