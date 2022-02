Crisi Ucraina, l'As Roma esulta: l'ex mister Fonseca è tornato a casa

Paulo Fonseca, ex mister dell'As Roma, è tornato a casa. La società giallorossa gli dedica un Twitter: "Sollievo che sia al sicuro".

L'ex allenatore giallorosso era a Kiev nel momento dell'attacco della Russia all'Ucraina. In un video, pubblicato sui social, Paulo Fonseca (che già in passato aveva vissuto in Ucraina) aveva comunicato di trovarsi nella capitale in un hotel con la moglie. A mettere in salvo la famiglia dell'allenatore è stata l'ambasciata portoghese che ha messo a disposizione un pullman per far andar via e mettere in sicurezza la comunità lusitana presente nel paese attaccato da Putin. Dopo oltre 30 ore di viaggio, il mister è riuscito a mettersi in salvo e a raggiungere successivamente la patria. https://twitter.com/PFonsecaCoach/status/1498006357622018053

L'As Roma in un Twitter

L'As Roma, ex società dell'allenatore giallorosso ha ripostato il video nel quale Fonseca raccontava come è uscito a fuggire dall'Ucraina scrivendo: "Per tutti noi è un enorme sollievo sapere che Paulo e la sua famiglia siano al sicuro. La nostra speranza è che la follia della guerra termini prima possibile".