Crollo Balduina, il gup inguaia Comune e Acea "Sono responsabili civili"

​Comune di Roma e Acea Ato2 spa saranno citati come responsabili civili nella vicenda legata al crollo del cantiere di via Livio Andronico, alla Balduina, dove il 14 febbraio del 2018 una voragine portò con sè 7 auto e parte della strada costringendo allo sgombero gli abitanti di due palazzine, ritenute a rischio stabilità.

Il gup Angela Gerardi ha accolto la richiesta avanzata dagli avvocati Antioco Pintus e Daniela Fava, che si sono costituiti parte civile per conto di una quindicina di persone, tra residenti e negozianti del quartiere. Il giudice, che ha aggiornato l'udienza al prossimo marzo, deve pronunciarsi sulla richiesta di processo chiesta dalla procura di Roma nei confronti di sette persone che rispondono di concorso in crollo di costruzione colposo per aver causato il collasso della paratia di pali in cemento armato prospiciente la strada.