Crosetto, fumo dal vano motore dell'aereo: atterraggio d'emergenza a Ciampino

Attimi di terrore per il ministro della Difesa Guido Crosetto. Il suo volo ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza nell'aeroporto Pastine di Ciampino.

Poco dopo il decollo, infatti, il pilota si è accorto che dal vano motore e dalla stiva fuorisce una folta coltre di fumo

Allarme terrorismo

Subito sono scattate le misure "Bravo" che nel codice delle emergenze terrorismo è il secondo grado, quindi quasi il più alto. Naturalmente in volo non si poteva sapere cosa fosse quel fumo. E quindi è scattata la misura antiterrorismo.

La scorta ha isolato le poltrone attorno a Crosetto e sono state calate anche le maascherine con l'ossigeno. In pochi pilota, che ha un'esperienza militare importante, è riscito a far atterrare con una manovra non proprio soft il velivolo.

Un corto circuito

Sulla pista c'erano tre squadre dei Vigili del Fuoco e gli Artificieri che hanno controllato l'aereo scongiurando il pericolo terrorista. Il danno elettrico si è registrato tra il vano motore e la stiva bagagli