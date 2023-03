Cucinotta, Noemi e Alessandra Moretti: ecco le premiate di RomaRose 2023

Il premio "RomaRose - non solo 8 marzo" raggiunge la sua seconda edizione e vede premiate anche quest'anno grandi personalità femminili: dall'attrice Maria Grazia Cucinotta alla cantante Noemi, senza contare l'europarlamentare Alessandra Moretti e molte altre.

“Un omaggio all’impegno, al merito e al talento delle donne, nelle piccole e grandi cose e nel mondo del sociale” ha detto la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli, nel presentare la premiazione nella sala delle Protomoteca del Campidoglio. A presentare l'evento c'era anche la giornalista Rai Monica Marangoni e l'assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini.

Le donne premiate

Sono state scelte donne che si sono contraddistinte in vari settori: lo sport, la cultura, la politica, il giornalismo, l'imprenditoria, la ricerca e altri.

Oltre alla Cucinotta, per il mondo dello spettacolo sono state premiate anche le attrici Lina Sastri e Cinzia Leone. Sono state premiate le imprenditrici Ilaria Venturini Fendi, Maria Catena Ingria Lupoi e Maria Fittipaldi Menarini. Per il mondo dello sport è stata premiata la calciatrice Elisa Bartoli, capitano della squadra femminile dell'As Roma. Per il giornalismo sono state premiate Giselda Vagnoni, direttrice di Reuters News & Media Italia, Andrea Delogu, conduttrce televisiva e radiofonica, e la giornalista e critica d'arte Nicolina Bianchi. Hanno ricevuto il premio le attiviste Maria Grazia Passeri, presidente dell'associazione “I diritti civili nel 2000 - Salvabebè/Salvamamme”, Kristina Katenko, presidente dell'associazione della cooperativa “Sant'Anna 1984”, e Claudia Conte. Per la musica, oltre alla cantautrice Noemi, sono state premiate le musiciste del Romanza Quartet. Infine hanno ricevuto il premio RomaRose anche la carabiniera Martina Pigliapoco, la ricercatrice del Cnr Rossella Lucà, la presidente di Anbi Lazio Patrizia La Rosa e la psicologa e criminologa Flaminia Bolzan.