Dal mare alla tavola: degustazioni di pesce al mercato di Circo Massimo

Viaggio alla scoperta dei tesori del Mediterraneo. La Coldiretti ha organizzato al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo per sabato 18 giugno e domenica 19 giugno il mercato del pesce per scoprire e degustare i tesori del mare.

Nel weekend quindi il pesce sarà protagonista del mercato di Campagna Amica del Circo Massimo in via di San Teodoro 74. Le romane e i romani, ma non solo, potranno degustare gratuitamente piatti della tradizione che esalteranno il pesce "povero": dalla pasta con le cozze al cartoccio di pesce fritto fino ad arrivare alle polpette di pesce, tutto cucinato dai Cuochi Contadini del Lazio che interagiranno con i clienti durante gli show cooking che animeranno la mattinata a partire dalle 11. Per i più piccoli, il programma partirà alle 10 e potranno partecipare a laboratori a tema sul mare in cui impareranno a riconoscere le varietà di pesce, a rispettare il mare e a giocare imparandone i segreti (tutte le attività sono gratuite e non serve la prenotazione).

Dunque largo spazio di degustazione del pesce cosiddetto “povero”, a partire dalle 11. Questa area sarà dedicata a tutti quei pesci che sono chiamati con questo appellativo non perché non siano ricco di proprietà, anzi, ma perché un tempo i pescatori andavano in giro a rivendere le rimanenze del mercato nei rioni delle città di mare, per liberarsi di quello che non erano riusciti a vendere al mercato. Questi pesci in realtà sono sì “poveri” di nome, ma di fatto ricchi di proprietà e sono soprattutto buoni in cucina. Grazie ai nostri Cuochi Contadini i cittadini potranno scoprire le ricette della tradizione seguendo gli show cooking e assaggiando i piatti preparati al momento.