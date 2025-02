Dazi Trump, trema l'economia del Lazio. Camera di Commercio: “Impatto grave”

Dazi Trump: se l'ipotesi aprile una guerra commerciale, solo a Roma e nel Lazio aveva fatto calcolare un impatto compreso tra il 10 e il 15% dell'export regionale, ora una “dogana” al 25% fa paura.

A dirlo è Pietro Abate, storico segretario generale della Camera di Commercio di Roma, che spiega: "Occorre una risposta tempestiva e coordinata a livello europeo per difendere il tessuto economico e produttivo del Paese. Al contempo, è fondamentale un’azione incisiva delle istituzioni italiane per sostenere le imprese esportatrici, mitigare gli effetti negativi e garantire la tutela dei lavoratori.".

La prima proiezione sugli effetti dei dazi

Prosegue Abate: "Non a caso, soltanto pochi giorni fa, come Camera di Commercio di Roma abbiamo elaborato una stima potenziale dell’impatto immediato di dazi tra il 10% e il 15% su settori strategici dell’economia del Lazio. Erano previsioni troppo ottimistiche. È chiaro che con un incremento al 25%, l’impatto potrebbe essere ancora più grave, colpendo in particolare i settori chiave dell’economia italiana. Il tempo stringe”.