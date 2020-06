Deltaplano precipita in mare, paura a Ladispoli: salvato il pilota 67enne

Paura a Marina di San Nicola, a pochi passi da Ladispoli: un deltaplano, pilotato da un 67enne, è precipitato in mare nella serata di domenica. L'ammaraggio del velivolo è stato notato dal custode di hotel vicino che ha immediatamente chiamato i soccorsi: l'uomo slavato dalla Guardia Costiera.

Il personale di Ladispoli della Guardia Costiera, raggiunta la struttura e la scogliera antistante, ha avvistato immediatamente il malcapitato in acqua, provvedendo al suo soccorso. Nonostante l'impatto, l'uomo di 67 anni, dotato di casco protettivo e giubbotto di salvataggio, ha riportato solo alcune escoriazioni superficiali. È stato richiesto tuttavia l'intervento del 118 per il successivo trasporto in ospedale per accertamenti.

La Motovedetta dall'altura CP 305 non ha riscontrato alcuna forma di inquinamento da idrocarburi o di altra natura. Il deltaplano semi affiorante, ammarato a pochi metri dalla riva, su un fondale di circa 3 metri, verrà recuperato a spese del pilota sotto la vigilanza dell'Autorità marittima.