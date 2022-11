Derby Roma-Lazio, raffica di Daspo per sei tifosi. Sanzioni fino a 10 anni

La Questura di Roma ha sottoposto sei tifosi al provvedimento del Daspo, a seguito del derby Roma-Lazio del 6 novembre. In un caso il provvedimento avrà una durata di 10 anni. Il provvedimento è arrivato a seguito dell'istruttoria portata avanti dalla Questura.

Di queste sei persone, quattro sono tifosi della Roma che erano stati arrestati fuori dallo Stadio Olimpico. Gli agenti della Polizia, che stavano pattugliando le aree intorno allo stadio, li hanno sottoposti a controlli. Perquisendo la loro automobile hanno trovato una mazza, un martello, un coltello lungo 20 centimetri e vari vestiti adatti a coprire il volto. I quattro sono stati arrestati e per loro sono scattati i Daspo: per uno di loro avrà una durata di 10 anni, per un altro 6 e per gli altri due la sanzione durerà 5 anni.

Altri due Daspo sono stati emessi per altri due tifosi all'interno dello stadio. Uno dei due ha scavalcato la recinzione dalla Curva Nord, invadendo il campo. L'altro invece è stato trovato in possesso di un fumogeno, che teneva nascosto in tasca.

In caso di violazione del divieto, tutti e sei rischiano una pena da uno a tre anni e una multa da 10000 a 40000 euro.