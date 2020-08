Dipendente Atac prende a calci un uomo a Ponte Mammolo: l'azienda lo sospende

È stato sospeso il dipendente Atac che sabato sera, davanti al gabbiotto della fermata della Metro B Ponte Mammolo, ha colpito con un calcio al petto un uomo che, in probabile stato d'alterazione, aveva danneggiato i tornelli della fermata. La scena era stata filmata da diversi passanti ed il video ha iniziato a fare il giro dei social.

Atac è intervenuta sospendendo il dipendente: "In relazione alle immagini diffuse su un video, nel quale si vede un operatore di stazione in servizio nella stazione di Ponte Mammolo colpire un utente che stava cercando di introdursi nel box riservato al personale, Atac ha immediatamente avviato gli accertamenti non appena ha avuto contezza del filmato. Nelle more degli esiti delle attività ispettive avviate per l'accertamento dei fatti, Atac ha già provveduto all'allontanamento provvisorio dalle attività lavorative del dipendente responsabile del gesto che, a prescindere dalla dinamica che verrà accertata, l'azienda giudica di assoluta gravità".