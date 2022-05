Disagi per la mobilità a Roma. Venerdì 20 maggio sciopero di bus e metro

Nuovo venerdì di fuoco per romani e pendolari con disagi per la mobilità. Il 20 maggio è stato infatti indetto uno sciopero generale nazionale del settore dei trasporti pubblici a cui aderiscono Cub Trasporti, Cobas e Usb Lavoro Privato. Nella capitale lo sciopero interessera bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord della rete Atac e le linee bug gestite dalla Roma Tpl.

A rischio, a partire dalle 21, anche le navette notturne Mb che sostituiscono i treni della Metro B tra Castro Pretorio e Laurentina. I disagi saranno possibili dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio diurno. Nelle stesse ore, la protesta a livello regionale coinvolgerà anche le linee bus della Cotral. Nella notte tra giovedì e venerdì possibili ripercussioni sul servizio delle linee bus N.

Lo sciopero di venerdì 20 maggio a Roma

Nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 maggio, non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne N. Garantito, invece, il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee bus 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 sarà garantito il servizio delle linee bus notturne N. Non garantito, invece, il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee bus 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

Biglietterie e parcheggi

Durante lo sciopero non sarà garantito il servizio delle biglietterie Atac presenti in alcune stazioni della rete metroferroviaria; i parcheggi di scambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione.