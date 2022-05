Domenica a Capannelle torna il Derby di galoppo. Sarà pienone di pubblico

È il giorno dei giorni, un attesa che dura un anno per il mondo dell'ippica, un evento unico per il cavallo. Domenica a partire dalle 17.30 si terrà all'ippodromo di Capannelle il Derby Day, con il 139° Derby Italiano Università Campus Bio-Medico di Roma – l'evento più importante - a fare da star e a scaldare i cuori e gli animi degli appassionati di ippica.

Il ricco pomeriggio offrirà quindi anche altre manifestazioni per una domenica che si prospetta straordinaria. Ben quattro saranno le pattern in programma, compreso il derby naturalmente. A partire dal premio Carlo D'Alessio, corsa riservata agli anziani sulla distanza classica dei 2400 metri. A seguire il premio presidente della Repubblica Lp Roma boutique legale & professionale, summit per gli anziani di 4 anni e oltre sui 1800, e il premio Tudini, gruppo III per cavalli di 3 anni e oltre sulla distanza di 1200 metri.

Non solo. Ci saranno anche quindi il premio Alessandro Perrone, listed race con le femmine di due anni protagoniste sui 1100 metri, e il premio Mauro Sbarigia, altra listed per i tre anni sul miglio. E per concludere altre quattro corse: una prova riservata ai purosangue arabi di tre anni, il premio Wathba Stallion Cup; il tradizionale premio Edmondo Botti By Final Furlong, pregevole Hp per anziani sui 2400, e le due prove per i dilettanti, una aperta a gentlemen e amazzoni, il premio Domenico e Sergio Arnaldi, e l’altra per le sole amazzoni, la ladies Race.

Il derby, dice Elio Pautasso, amministratore delegato di Hippogroup Roma Capannelle, "è senza alcun dubbio il momento clou della stagione ippica. Abbiamo deciso di impreziosire l’evento più importante dell’anno con una serie di iniziative collaterali. Dal mercatino giapponese a spettacoli di animazione e ballo country, passando per convegni sul turismo equestre ed esibizioni dei butteri, tutto finalizzato a porre il cavallo al centro dell’attenzione. E alle 17.30 di domenica 22 il gran finale, il Derby Italiano del Galoppo".