Donato Robilotta nuovo Dg della Conferenza dei Parlamenti regionali.

Nuova energia ed esperienza per la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative, meglio conosciuta come Conferenza dei Parlamenti regionali, l'organismo fondato nel 1995, che riunisce i presidenti dei Consigli regionali: su indicazione del presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, in veste di presidente della Conferenza, Donato Robilotta è stato nominato direttore generale.

Chi è Donato Robilotta

Robilotta, sino al dicembre 2023 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, vanta un curriculum di primissimo ordine nel mondo delle autonomia locali: già assessore nel Lazio alle Riforme istituzionali e Sicurezza della Giunta Storace, poi consigliere regionale, quindi presidente del Cal, Consiglio autonomie locali e sino a dicembre 2023, è un esperto di leggi e regolamenti degli Enti Locali. Nel corso della sua esperienza amministrativa è stato commissario straordinario dell'Ex Ipab S. Alessio di Roma che eroga servizi alla persona.

E' anche presidente dell'Associazione nazionale Amici de il Garofano Rosso, il network dei riformisti e della rete dei socialisti liberal democratici.