Donna cammina sui binari della Metro A: salvata dagli addetti di stazione

E' stato sventato un suicidio nella stazione San Giovanni della Metro A, dove una donna prima delle 8 è improvvisamente scesa sui binari.

Il personale ATAC è intervenuto e ha preso in custodia la donna mettendola in sicurezza, mentre allertava prontamente il 118. La donna è stata portata in ospedale per controlli.Il servizio sulla linea è rimasto regolare. Lo rende noto l'azienda.