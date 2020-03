Roma

Lunedì, 2 marzo 2020 - 18:41:00 Droga in un fast food a Termini: pusher spacciava marijuana dentro ai bagni In manette un 22enne indiano: i carabinieri lo hanno beccato vendere dosi di stupefacente nel bagno del fast food di via Giolitti

Droga in un fast food di via Giolitti, di fronte all'ingresso della stazione Termini: arrestato dai carabinieri un pusher indiano di 22 anni, beccato mentre vendeva nel bagno del fast food delle dosi di marijuana ad un egiziano 19enne. Il 22enne indiano, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Domenica pomeriggio, i militari hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto all’esterno del locale ed hanno deciso di tenerlo d’occhio. Poco dopo è stato avvicinato da un coetaneo e con lui si è diretto rapidamente all’interno dei bagni dove però è stato raggiunto dai militari che hanno accertato lo scambio illecito tra i due. Fermato il pusher, nelle sue tasche sono stati rinvenuti 38 g di droga e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. L’acquirente, un 19enne egiziano, è stato identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore di sostanze stupefacenti. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa di essere condotto presso le aule del Tribunale di Roma per il rito direttissimo.