Due cinesi uccise a Prati: ora anche una trans. Paura per killer di prostitute

A poche ore dal ritrovamento delle due cinesi uccise in via Riboty, a poca distanza è stata trovata un'altra vittima: si tratta una trans brasiliana trovata morta accoltellata in casa sua, a via Durazzo.

La trans è stata colpita al torace con un'arma da taglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile che stanno indagando sull'omicidio.

Il corpo è stato scoperto a poche ore dal ritrovamento delle due prostitute cinesi uccise in un condominio di via Augusto Riboty. Sono in corso indagini per verificare un collegamento tra i due fatti. Non è escluso che si possa trattare di un killer seriale di prostitute. La Mobile sta recuperando i cellulari delle vittime cinesi trovati nell'appartamento e quello lasciato nella casa della trans. Dai tabulati telefonici si potrà risalire alle ultime telefonate e conoscere la verità sulle loro vite.