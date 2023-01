Elezioni Lazio, D'Amato presenta il programma. “Nessun accordo con i 5 Stelle”

Le elezioni del Lazio si avvicinano. Il candidato del centrosinistra Alessio D'Amato ha presentato oggi il suo programma elettorale, intitolato “Futuro semplice”. Nel corso della conferenza il candidato del centrosinistra ha detto anche: “Nessuna possibilità di accordo con il Movimento 5 stelle. Oggi abbiamo presentato il programma e si apre una fase nuova. Mi rivolgerò a tutti gli elettori”.

“Concretezza, riduzione disuguaglianze, visione di questa regione al centro dell'Europa. Queste sono le tre assi sulle quali si muove il programma" ha detto Alessio D'Amato nella conferenza che si è svolta al Luis Labs di Termini. E sull'accordo con i 5 Stelle ha aggiunto: "Io non escludo mai nulla, tanto meno un'alleanza in extremis con il M5s. Anche se in questi casi sono molto realista e molto pragmatico. Questa narrazione che senza il M5s non si vince è una narrazione che non condivido perché già nel 2018 abbiamo vinto contro 5 Stelle e centrodestra".

"Niente promesse generiche ma concretezza"

ogni capitolo del programma ha il dettaglio degli investimenti, per una dimostrazione della nostra serietà e competenza nell'elaborazione delle proposte. Non siamo qui per fare generiche promesse. La concretezza è quindi fondamentale per governare il Lazio. Nei prossimi mesi sarà fondamentale mettere a terra gli investimenti del Pnrr e dei fondi strutturali europei. Dobbiamo preparare al meglio i grandi eventi in arrivo, dal Giubileo alla candidatura per Expo”.

La coesione e i poteri di Roma Capitale

“Altro asse della mia azione è la coesione - ha spiegato Alessio D'Amato - In questi giorni è un corso una battaglia politica sulla visione di Paese con il disegno di legge sull'autonomia differenziata presentata da Calderoli. È una legge profondamente sbagliata, penalizza chi è indietro e avvantaggia chi è già avanti perché parte dal concetto di spesa storica. E poi il concetto di fiscalità penalizzerà le regioni del Sud. Noi a questa visione rispondiamo con un visione di equità e di inclusione. La crescita del paese passa per la forza trainante della sua capitale. Per questo chiediamo maggiori poteri per Roma Capitale”.

Due nuovi assessorati

Il candidato del centrosinistra ha affermato che presenterà presto la sua lista di assessori, con due novità. “Confermo la volontà di istituire due nuove deleghe - ha detto D'Amato - una sul mare, che è una realtà che contribuisce alla ricchezza del nostro paese. L'altra sarà quella ai diritti e alle garanzie. Nei prossimi giorni fornirò una parte dei nominativi che comporranno la squadra di governo. Perché sono convinto che gli elettori hanno diritto di conoscere gli uomini e le donne che comporranno il governo della regione. Sarà mio compito indicare i nomi di chi mi affiancherà in questa iniziativa. Siamo convinti che gli elettori premieranno la serietà della nostra proposta per non vanificare i sacrifici fatti e per non vedere il Lazio piegato all'autonomia differenziata”.