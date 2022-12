Elezioni Lazio, per il Terzo Polo si candiderà anche Luca Andreasi

Alle elezioni regionali del Lazio, per il Terzo Polo, si candiderà anche Luca Andreassi, coordinatore di Italia Viva per la provincia di Roma. Andreassi, vicesindaco di Albano, ha dato l'annuncio inaugurando quello che sarà il suo quartier generale durante la campagna elettorale ad Albano.

“Ho preso questa decisione dopo aver parlato con tanti amici di molti comuni della Provincia di Rma e, naturalmente , con molti concittadini di Albano - ha spiegato Andreassi durante l'inaugurazione - ci aspetta una sfida bella ed impegnativa, che non posso affrontare da solo. Ma so già che non sarà così. Perché ho la fortuna di poter rappresentare una comunità forte e coesa, credibile e competente”.

La sede è posta in via Alcide De Gasperi. All'inaugurazione erano presenti anche la consigliera regionale Marietta Tidei, la co-coordinatrice Ileana Pezzoni e il delegato nel Consiglio metropolitano di Roma Capitale Damiano Pucci.