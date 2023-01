Elezioni Lazio, Rocca contro Zingaretti: “Nel Lazio anno zero infrastrutture”

"Se nel Lazio è aumentata l'addizionale evidentemente la situazione finanziaria non è tranquillizzante. C'è uno sforamento, una situazione non semplice ma molte risorse sono state non utilizzate e non impiegate adeguatamente".

Lo ha detto Francesco Rocca, candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra, intervenendo alla Confcommercio Lazio. "Sul tema delle infrastrutture, ad esempio - ha aggiunto - Non si è mosso niente. Siamo all'anno zero quando si parla di infrastrutture.

Cisterna-Valmontone: “Immobili per 10 anni”

Come per la Cisterna-Valmontone. Sono passati 10 anni e la Regione è rimasta immobile. C'è e stata un'assoluta assenza di governo. Il tema è drammatico per alcune parti della regione che sono isolate".

E sulla Sanità, “fine delle proroghe dei contratti dei direttori generali”

"Saranno vietate le proroghe dei contratti dei direttori generali della sanità, perché nelle proroghe si annida la corruzione".