Elezioni Lazio, Salvini plaude la scelta di Francesco Rocca: “Ottima scelta"

La candidatura per il Centrodestra di Francesco Rocca alle elezioni regionali del Lazio vede già un primo plauso all'interno della coalizione: il leader della Lega Matteo Salvini ha salutato con favore la scelta di Rocca. “Un'ottima scelta. Mettiamo il Lazio in ottime mani”.

