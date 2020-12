Elezioni Roma, identikit del sindaco perfetto: statista, credibile e popolare

di Francesco Giro *

Ha ragione Filippo Roma de Le Iene, che ad Affaritaliani ha detto “Roma ha bisogno di un sindaco statista”. Una definizione inedita e originale ma giusta che condivido.

La Raggi ha ricevuto indubbiamente una eredità difficile ma dirlo dopo un anno è comprensibile, dopo due accettabile ma dopo tre quattro e ora 5 anni è incomprensibile e insopportabile. La sindaca farebbe meglio a reagire e a governare la città. Ma non lo ha fatto e non lo fa.

Un esempio su tutti l’emergenza rifiuti. In 5 anni la Raggi non è riuscita a stabilire un rapporto istituzionale con i governi centrali, gli ultimi due del suo stesso colore politico, e con la Regione Lazio per affrontare questa emergenza. Anzi la Regione lazio non prevede nel suo piano rifiuti nessun impianto di valorizzazione del rifiuto solido urbano quando la Lombardia ne ha 13, l’Emilia Romagna 9, la Toscana 9 e la piccola Basilicata 2. Il Lazio solo uno e in provincia di Frosinone. Anzi la Regione di Zingaretti ha imposto al Comune della Raggi (e meno male che oggi sono alleati a palazzo Chigi!) la costruzione di una nuova discarica che già chiamano Malagrotta 2 essendo prevista a due passi dalla nota Malagrotta 1. E il risultato è lo scandalo dei rifiuti romani che girano per l’italia e per l’Europa, il cosiddetto turismo dell’immondizia con costi pesantissimi per il Campidoglio che si scaricano inevitabilmente sulla bolletta dei romani la più cara d Europa. Tutto questo non va bene.

Ecco perché Roma ha bisogno di un sindaco statista. E ne ha bisogno per gestire il problema dei rifiuti ma anche per rilanciare i temi dell’economia delle piccole e medie imprese, dell’agricoltura, del trasporto pubblico locale e della sicurezza. Allora tutte le forze politiche lavorino per questo.

* Francesco Giro, Senatore di Forza Italia e Segretario del Senato della Repubblica