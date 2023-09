Emergenza Colosseo, la sovrintendente "diserta" la Commissione: è bufera

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e la direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, "purtroppo non hanno accolto l'invito della commissione Turismo capitolina per discutere della pratica del bagarinaggio, anche online, che penalizza turisti e operatori turistici. Abbiamo ricevuto una nota di diniego della dottoressa Russo per impegni sorti all'ultimo minuto, così come dal ministro Sangiuliano e non saranno presenti neanche i loro delegati. Dispiace, penso che sia un errore perché sarebbe stato un momento di confronto con gli operatori e le categorie".

Lo ha detto il presidente della commissione capitolina Turismo, Mariano Angelucci del Pd, in apertura della seduta odierna in cui era atteso un confronto con il governo e con la direzione del Colosseo per cercare soluzioni a contrasto del fenomeno di bagarinaggio.

Risposte sul Colosseo

"La commissione - ha aggiunto - è stata convocata per dare risposte alla città che è la Capitale del Paese, per dare risposte a un problema devastante che sta causando problemi ai turisti quanto agli operatori turistici. Sono sinceramente dispiaciuto, mi sarei aspettato la presenza almeno di un delegato. Vorremmo capire come mai non si vendono più i 30 mila biglietti dell'era pre pandemia e come il Comune di Roma può contribuire a risolvere questo problema. Anche perché - ha concluso Angelucci - tra poco più di un anno c'è il Giubileo e il Colosseo è la principale attrazione turistica della città".

L'assessore Onorato a gamba tesa

L'assenza della direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, alla seduta della commissione Turismo capitolina "è inaccettabile. Ed è improprio che Russo, da dirigente della Soprintendenza statale, non sia qui a confrontarsi. L'area del Colosseo è parte integrante di Roma e non è la Repubblica autonoma del Colosseo. È surreale che oggi non ci sia neanche un suo delegato qui in commissione". Lo ha detto l'assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, nel corso della commissione Turismo capitolina convocata per affrontare il tema del bagarinaggio al Colosseo. "Mi auguro che il ministro intervenga sulla Soprintendente: i dirigenti devono venire a confrontarsi con i consiglieri comunali, eletti democraticamente", ha aggiunto.

Dubbi sul biglietto nominale

La discussione sul biglietto nominale "va definita, non crediamo risolva del tutto il problema del bagarinaggio. In alcune aree del Colosseo già c'è il biglietto nominale e il problema c'è comunque. Va definito come verrebbe garantito il diritto del consumatore alla cancellazione o in che modo sarà svolto il cambio di nominativo, con il quale si rischia di non risolvere nulla". Lo ha detto l'assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, nel corso della commissione Turismo capitolina convocata per affrontare il tema del bagarinaggio al Colosseo. "Sui numeri che si dichiarano di biglietti venduti - ha aggiunto - pure c'è da fare un ragionamento: il flusso è inferiore a quello che si dichiara. Si è creato un meccanismo per cui i biglietti si danno per esauriti, sul sito ufficiale, e li si trova su altri siti dove costano 5 volte tanto o sono abbinati ad altri servizi che magari il turista non voleva".