Emergenza rifiuti Roma, Gualtieri punta a pulire la città entro il 2026

Quando si insediò, ad ottobre del 2021, come sindaco di Roma annunciò che la città sarebbe stata pulita entro il Natale successivo. Così non fu e oggi siamo ancora alle prese con l'emergenza rifiuti a Roma. Oggi il sindaco Gualtieri ci va più cauto e la prende larga: "La normalità tornerà per la fine del mio mandato (nel 2026, ndr)".

Un po' lungo come spazio temporale e meno da effetto slogan. Fatto sta che il caso della monnezza a Roma sta facendo il giro del mondo. Giornali, siti e reportage di tutte le testate mondiali raccontano di una Capitale ridotta a discarica.

Mea culpa

"All'inizio della consiliaturaforse ho sbagliato a dire che avremmo fatto una pulizia straordinaria della città - il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - perché non intendevo che avremmo risolto tutti i problemi, ho usato una frase standard ma ho detto sempre che riportare la città a una condizione di normalità ci voleva una consiliatura". E ancora: "Ora la città non è più sporca di come l'abbiamo trovata a ottobre 2021 ma è più sporca di quattro o cinque mesi fa. Ama pagava tantissimo per manutenzioni finte o inadeguate o insufficienti dei mezzi. Siamo partiti con un 50 per cento dei mezzi che funzionava e 50 per cento che non funzionava. Siamo arrivati a un 65 per cento che funzionava. Poi l'azienda ha preso provvedimenti su un sistema opaco sulla manutenzione e i mezzi disponibili sono crollati al 35 per cento. Questo significa che pure i nuovi operatori assunti non potevano uscire a lavorare. E così l'azienda è andata in crisi".

A settembre andrà meglio

"Per la ripartenza delle scuole auspico che sia ripreso il trend di gradimento e miglioramento che abbiamo registrato qualche mese fa prima di questa crisi - continua Gualtieri - sono fiducioso - ha aggiunto - che per la riapertura della scuola si riprenda il trend di miglioramento che avevamo impostato e che significa un piccolo avanzamento ogni tre mesi".

Emergenza alberi

Sul verde Roma "gestisce 350 mila alberi, per essere efficienti bisogna potarne e curarne 70 mila l'anno. Quando siamo arrivati se ne facevano 6 mila l'anno. Ora ne stiamo facendo 70mila l'anno ed entro i cinque anni della consiliatura li avremo fatti tutti. Le cadute di alberi ora sono molte di meno. Prima ne cadevano 143 l'anno e ora ne cadono 36 l'anno".