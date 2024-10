Eprcomunicazione Spa rinnova la governance: Paola Garifi presidente, Daniele Albanese Ceo. Simone Notargiacomo ad di Jusbit Srl

Eprcomunicazione spa Società Benefit, associata UNA, avvia una importante ristrutturazione del proprio assetto manageriale e delle deleghe operative con la nomina alla Presidenza di Paola Garifi, 45 anni, giornalista professionista, e la nomina a CEO di Daniele Albanese, 40 anni, fino a oggi Amministratore Delegato della controllata Justbit.

Al fine di favorire il profondo rinnovamento operativo l’azionista di riferimento Camillo Ricci, che ha portato il Gruppo nel mercato dei capitali, ha rimesso tutte le cariche operative, mantenendo la carica di consigliere non esecutivo e il ruolo di investor relator.

La nuova governance è stata disegnata per sostenere le sfide che il Gruppo si appresta ad affrontare secondo le linee guida presentate agli investitori, che richiedono nuovo slancio progettuale e operativo e sempre maggiore attenzione al mercato digitale.

Camillo Ricci: "Per il Gruppo una svolta organizzativa dopo la quotazione"

“Il percorso di crescita intrapreso con la quotazione – ha dichiarato Camillo Ricci - viene ora accompagnato da una svolta anche organizzativa del Gruppo, che tiene conto di un mercato che si evolve in fretta soprattutto in chiave digitale ed è sempre più esigente. Per questo abbiamo deciso di valorizzare le energie di professionisti più giovani, espressione di un modo nuovo di intendere il ruolo del comunicatore, sempre più caratterizzato dall’innovazione tecnologica e da una forte attenzione all’inclusione e alla sostenibilità. La nuova governance sarà affiancata da partner di grande esperienza e si fonderà sulla crescita sempre più rapida dei nostri giovani manager e di tutti i nostri collaboratori. Abbiamo fatto un altro passo verso il futuro – ha concluso Ricci - e di questo non possiamo che essere orgogliosi”.

Nella nuova governance del Gruppo figurano 3 donne, di cui una in posizione apicale, mentre l’età media del vertice delle due aziende scende a 41 anni (era di 52,5); inoltre le competenze sull’innovazione digitale che apportano i nuovi manager dimostrano che il Gruppo vuole guidare il cambiamento in atto sul mercato e non subirlo.

I partner professionali

La nuova governance potrà contare sull’apporto e supporto professionale dei partner di consolidata esperienza, attualmente operativi in azienda, come Roberto della Seta, Francesco Ferrante, Clemente Senni e lo stesso Ricci, coadiuvati da Simona Vitale, che assumerà la funzione di coordinatore dei team professionali.

Notargiacomo Ad di Jusbit

La riorganizzazione delle deleghe nelle società del Gruppo si completa con la nomina di Simone Notargiacomo, 40 anni, ingegnere informatico, come amministratore delegato di Justbit srl al posto di Daniele Albanese, a sua volta nominato Presidente del consiglio di amministrazione di Jusbit. L’assemblea dei soci di Justbit ha deliberato l’integrazione del consiglio di amministrazione, mediante la nomina di 4 nuovi amministratori, di cui due donne, Paola Garifi e Monica Negro, insieme a Carmine Esposito e Paolo Tomasi.

A luglio era stato varato il nuovo assetto societario della Eprcomunicazione holding Srl, che detiene la maggioranza della Società, con l’ingresso nella compagine del manager Aldo Iaquinta, che aveva assunto la Presidenza, mentre Ricci era stato nominato Ceo.