Roma

Venerdì, 10 aprile 2020 - 12:38:00 Esplode auto a gas, panico a Prima Porta: danneggiata macchina in sosta In fiamme una Fiat Panda in via Pietro Duranti: salvo il conducente. Sul posto Polizia Locale, Ama e Vigili del Fuoco

Panico a Prima Porta in via Pietro Duranti dove venerdì mattina è esplosa una Fiat Panda gpl. Salvo il conducente che, dopo essersi accorto delle fiamme, si è allontanato evitando lo scoppio che ha danneggiato anche un altro veicolo, una Golf. Tanta paura, ma nessuno è rimasto ferito. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi e l'Ama, contattata per la pulizia dell'area.