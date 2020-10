Roma

Lunedì, 5 ottobre 2020 - 14:18:00 Esplosione a Talenti: banda fa saltare in aria cassa continua del supermercato Il furto nella notte in via Carlo Lorenzini: a causa dello spostamento d'aria dovuto all'esplosione la cassa è andata a finire contro un'auto

Esplosione nella notte a Talenti: una banda di malviventi ha fatto saltare in aria la cassa continua del supermercato Iper Carni di via Carlo Lorenzini, angolo via Ugo Ojetti, portando via l'intero incasso. Secondo quanto si apprende, a causa dello spostamento d'aria dovuto all'esplosione la cassa è andata a finire contro auto in sosta, che è stata danneggiata. I banditi sono poi fuggiti. Sul posto per le indagini i poliziotti del commissariato Fidene e i colleghi del commissariato San Basilio che indagano sul caso.