Ex campi di internamento, appartamenti e torri: lo Stato vende o affitta tutto, anche un luogo della memoria

Aste per vendere o affittare 140 immobili tra cui negozi, appartamenti e persino l'ex campo di internamento della Seconda Guerra Mondiale, le Fraschette ad Alatri, in provincia di Frosinone, già luogo delle memoria e ristrutturato con i fondi del Giubileo del 2000. In totale le alienazioni immobiliari valgono 30 mln di euro e proprio a Roma ci sono gli immobili più appetibili.

L'alert per il mondo Real Estate lo lancia il quotidiano MF che spiega: “I principali banditori nei prossimi mesi saranno l’Inps e il ministero della Difesa, e dunque Roma sarà la protagonista delle aste più ricche. Un negozio da oltre 4 mila metri quadri nel quartiere Monteverde della Capitale messo all’asta dall’Inps nella terza settimana di settembre per un minimo di 1,8 milioni di euro, spiega MF. “Bisognerà aspettare i primi giorni di novembre per poter fare un'offerta per i due edifici e due terreni circostanti di via del Calice a Roma, nei pressi del parco degli Acquedotti, messi in vendita dall’Inps per almeno 2 milioni di euro”.

Il catalogo degli alloggi del ministero della Difesa

Per fosse interessato il ministero della Difesa ha predisposto un catalogo dell'alienazione degli ex alloggi militari diviso per regione e di facilissima consultazione. Nel Lazio si vendono immobili a Fontana Liri, Civitavecchia, Ciampino e Roma, anche se molti sono stati già aggiudicati, ma anche Bracciano.

Su Invest in Italy si vende anche l'ex Casa del Fascio

Poi c'è Invest in Italy, il portale delle offerte dedicate a chi vuole investire sul mattone nel nostro Paese, che offre un'intera caserma a Gaeta, un quartierino a Monterotondo, la ex Casa del Fascio a Settecamini, 150 mila meri quadri alla stazione Tiburtina e l'area do valorizzazione della stazione Trastevere. E' in vendita anche un ex casello ferroviario a San Cesareo e a Viterbo il castello Roccarespampani di oltre 3 mila metri quadri. Infine, l'ex stazione ferroviaria della storia società di trasporti Stefer in pieno centro a Zagarolo, dismesso ne 1984 insieme alla linea ferrata che collegava Roma a Frosinone via Fiuggi-Alatri.