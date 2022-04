Expo 2030 a Roma, Governo con Gualtieri. Gelmini: “Obiettivo di tutta Italia”

Il Governo si schiera con Gualtieri per Expo 2030. E lo fa attraverso la voce della ministra per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini. “Expo 2030 è una opportunità per tutto il Paese, non solo per Roma e Lazio”, ha detto l’esponente di Forza Italia all'Assemblea di Unindustria al Teatro dell'Opera di Roma.

E proprio in questo canale si inserisce perfettamente la proposta di dare pieni poteri a Roma, tanto da farla diventare, a livello legislativo, come una regione (ad esclusione della sanità). La Gelmini ha infatti ribadito la necessità che la Capitale assuma pieni poteri legislativi e si avvicini così alle altre grandi Capitali europee. “Ci sono le condizioni per migliorare e rafforzare il testo che è stato depositato in Parlamento e fare in modo che questa legislatura segni questo goal: finalmente trasforma dalla teoria alla pratica la possibilità di rendere Roma con i pieni poteri", ha detto.

Expo 2030: in agenda la Conferenza Stato-Regioni

“Questo è un è obiettivo nazionale ed è per questo che la prossima settimana convocheremo le regioni nella Conferenza Stato-Regioni alla presenza dell'ambasciatore Giampiero Massolo, indicato alla presidenza del Comitato promotore", ha spiegato la Gelmini

"Speriamo arrivi presto il tempo del sì anche per la candidatura per Expo 2030. Per ottenere questo risultato tutti i pianeti si stanno allineando: Palazzo Chigi, la Farnesina e il Campidoglio”, ha aggiunto la ministra. “È molto apprezzabile l'impegno di Unindustria per la costruzione della fondazione privata a sostegno della candidatura di Roma, il coinvolgimento delle imprese ed è fondamentale anche la condivisione dei cittadini".

“Per il Giubileo del 2025 il governo ha stanziato 1,5 miliardi di euro e ha riconosciuto al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il ruolo di commissario. In questo modo "il tempo dei no a tutto per Roma è finito. Speriamo che arrivi presto anche il sì alla candidatura per Expo 2030", ha concluso.