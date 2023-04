Expo 2030, gli ispettori a Roma: inizia l'esame più difficile per la Capitale

Atterreranno nella serata del 17 aprile gli ispettori del Bureau International des Expositions (Bie), che dovranno valutare se Roma sarà adatta a ospitare l'Esposizione Universale del 2030. A partire dall'atterraggio a Fiumicino per la Capitale inizieranno i giorni dell'esame più difficile.

Saranno i giorni in cui si vedrà se Roma è all'altezza delle sue rivali in questa partita, cioè Riyad, capitale dell'Arabia Saudita e Busan, una delle principali città della Corea del Sud. È proprio per vincere questa partita che le strade e le vie che saranno percorse dagli ispettori sono state tirate a lucido, con pulizie straordinarie da parte di Ama e la rimozione di cantieri non urgenti. La speranza del Campidoglio e del Comitato Roma Expo 2030, è quella che il tempo sia clemente, dopo il nubifragio del fine settimana.

Dopo l'ispezione, comincerà la campagna elettorale vera e propria. Il voto del Bie per decidere qualse sarà la sede dell'Expo 2030 avverrà il 23 novembre.

Il programma dell'ispezione

A guidare il team di ispettori è Dimitri Kerkentzes, segretario generale del Bie. Si comincerà ai Mercati di Traiano, dove la mattina del 18 aprile il sindaco Gualtieri accoglierà gli ispettori. Insieme al sindaco ci saranno anche i vertici del Comitato Roma Expo 2030, cioè il presidente Giampiero Massolo, il dg Giuseppe Scognamiglio, l’architetto Matteo Gatto e dal direttore della comunicazione Livio Vanghetti. Il primo cittadino e il Comitato mostreranno le oltre 600 pagine di progetti e opere proposte per l'organizzazione di Expo 2030 a Roma. La sera ci sarà una visita privata a Palazzo Altemps.

Mercoledì 19 aprile, invece, gli ispettori visiteranno la zona di Tor Vergata, designata per ospitare i padiglioni dell'Expo. Gli ispettori saranno accompagnati lungo un percorso che li farà passare attraverso l'Appia Antica e il Parco degli Acquedotti fino a raggiungere le Vele di Calatrava. Sarà lo stesso percorso che era stato fatto percorrere al segretario generale del Bie a gennaio. In uel caso Kerkentzes si era detto positivamente colpito. Presso le Vele, l'architetto Carlo Ratti illustretà il progetto per la riqualificazione dell'area e per la costruzione dei padiglioni. Dopo l'incontro, non è esclusa che gli ispettori facciano una visita anche gli studios di Cinecittà. In serata è prevista una serata di gala alla Galleria Colonna.

Giovedì 20 gli ispettori incontreranno la premier Giorgia Meloni. In serata invece ci sarà una visita privata alla Cappella Sistina. Venerdì invece è previsto l'incontro prima con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e poi nel pomeriggio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In serata agli ispettori sarà dedicato una spettacolo di luci, che si avvarrà anche di droni. Sabato mattina, l'evento finale: tornati ai Mercati di Traiano gli ispettori incontreranno la stampa.