Expo 2030, Gualtieri si prepara a Dubai e lancia il video per promuovere Roma

Due minuti di video per promuovere le bellezze artistiche, architettoniche e storiche di Roma, candidata a Expo 2030. Il Sindaco Gualtieri si appella alla storia per vincere sulle altre città e si prepara alla presentazione di domani a Dubai pubblicando il filmato sui social. Online il video ufficiale che verrà presentato alla candidatura.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alla vigilia della partenza per Dubai della delegazione italiana, attraverso un video pubblicato sugli account social, anticipa il video di presentazione della candidatura della capitale a Expo 2030. Due minuti di filmato nel corso dei quali Gualtieri cammina lungo il Tabularium e, parlando in inglese, elenca i pregi e punti di forza della capitale. Due minuti per convincere del fatto che Roma sia pronta ad accogliere e gestire un evento così importante. Il video si aggiunge a quello ufficiale che verrà presentato a Dubai ed è già in rete: in un minuto e 34 vengono riprese le maggiori bellezze della capitale mentre la voce di una ragazza, in italiano e con sottotitoli in inglese, presenta "la sua Roma".

Il dem Gualtieri spazza via le critiche, arrivate nelle ultime settimane, a seguito della nomina dell'ex Sindaca Virginia Raggi a capo della commissione speciale per Expo 2030. Elezione che non è piaciuta anche all'interno dello stesso schieramento di centro sinistra.

Gualtieri riparte dall'innovazione

L'obiettivo è ora quello di far diventare Roma la sede dell'Esposizione Universale che si terrà fra 8 anni. Questo vorrebbe dire una pioggia di investimenti e fondi preziosi per la capitale. Gualtieri rassicura: "Roma è il posto giusto per discutere di questi temi perché storia, natura e innovazione sono parte della nostra identità. Nei nostri 3.000 anni di storia abbiamo reinventato noi stessi numerosissime volte".

Il Sindaco ricorda: "Siamo la patria di architetti mondiali"

Gualtieri rilancia: "Il nostro progetto per Roma Expo 2030 indicherà un nuovo modo di promuovere la convivenza urbana. Siamo la patria di architetti e urbanisti di fama mondiale".

Il video ufficiale con la voce di una ragazza: "Il mio nome è Roma e sono pronta a nascere di nuovo"

I punti di forza evidenziati dal Sindaco sono gli stessi che vengono riprese nel video ufficiale che recita: "Ho ospitato milioni di persone nella storia. Sono stata la prima a collegare il mondo. Ho fatto crescere leader e visionari".

La ragazza speaker del video, dopo aver elencato le "battaglie" e obiettivi raggiunti dalla capitale nella storia, conclude promettendo: "Il mio nome è Roma e sono pronta a nascere di nuovo".