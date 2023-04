Expo 2030, l'ironia amara di Fiorello: “Fate la toeletta ai cinghiali”

Expo 2030, nel giorno in cui la Capitale riceve la visita degli ispettori del Bureau International des Expositions (Bie), anche il comico Fiorello ha voluto fare il suo endorsement a Roma, con la sua solito ironia amara: “Toelettiamo i cinghiali, facciamoli carini, ormai sono della famiglia’’.

E ai cittadini romani: “Mi raccomando, diamoci una regolata, andiamo in giro tranquilli”. Così ha parlato Fiorello dagli schermi di Viva Rai 2, in riferimento sulla visita degli ispettori del Bie a Roma, che dovranno verificare se la città è adatta a ospitare l'Expo del 2030.

L'endorsement di Fiorello

“Siamo con voi, Roma - ha detto il comico - gli ispettori sono un po’ come quelli che danno le stelle Michelin ai ristoranti. Entrano ma tu non sai che sono quelli delle stelle Michelin. E se nei ristoranti il segnale può essere quello di far cadere a terra una forchetta per vedere il tempo impiegato a raccoglierla, in questi giorni ‘’occhio, se vedete gente in giro per Roma che butta delle cose a terra, amici e romani raccoglietele subito perché vuol dire che sono quelli di Expo”.