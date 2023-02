Expo 2030, Tajani: “Roma deve mostrarsi come luogo ideale per il business”

''Per portare Expo 2030 a Roma, dobbiamo far capire ai nostri interlocutori che la città è il luogo ideale per fare business'' così il ministro Antonio Tajani, intervenuto all'XI Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione della Farnesina.

Per il ministro ogni grande evento che avvenga nella Capitale è un'occasione per dimostrare la validità di Roma come sede della prossima Esposizione Universale: “Stiamo cercando di trasformare ogni evento importante - ha detto il ministro - come la Ryder Cup, in una occasione per dimostrare che Roma è il luogo giusto per ospitare Expo 2030”.