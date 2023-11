Expo 2030, Trudy Styler, Bebe Vio e Sabrina Impacciatore per battere Riad

È la resa dei conti. L’ultima occasione per mostrarsi al mondo e spiegare ai 182 delegati degli altrettanti Paesi che siedono al Bureau international des Expositions perché l’edizione 2030 di Expo dovrebbe essere ospitata da Roma.

Dalla Città Eterna e non dalla saudita Riad o dalla coreana Busan.

Tre donne top

Martedì, pur senza la premier Giorgia Meloni e il governatore Francesco Rocca, a Parigi sarà il sindaco Roberto Gualtieri a seguire lo show conclusivo e quindi la votazione. Tre donne testimonial per Roma, candidata all'Expo 2030. Secondo quanto si apprende da fonti del Comitato, l'atleta paralimpica Bebe Vio, l'attrice Sabrina Impacciatore e Trudie Styler, moglie di Sting, attrice, attivista per i diritti umani e ambasciatrice dell'Unicef, interverranno domani al Bie in occasione della presentazione delle tre città candidate (oltre a Roma, Riad e Busan) prima del voto dell'Assemblea generale.