Roma

Giovedì, 30 luglio 2020 - 15:20:00 Fabrica di Roma non si arrende al Coronavirus: la Sagra della Pecora si farà Uno degli eventi più attesi dell'estate nella Tuscia in programmi per gli ultimi due weekend di agosto: ravioli di pecora la novità dell'edizione 2020

Fabrica di Roma non si arrende al mostro Coronavirus ed organizza una edizione speciale della Sagra della Pecora, uno degli eventi più attesi dell'estate nella Tuscia: in completa sicurezza, la manifestazione torna così ad allietare le serate con piatti tipici e musica live. Per due weekend consecutivi, 21-22-23 agosto e 28-29-30 agosto, nel piazzale delle Vallette si rinnova il tradizionale appuntamento con il gusto, arricchito dalle immancabili novità: la new entry dell'edizione 2020 sono i ravioli di pecora. Per il resto la collaudata formula, già sperimentata con successo negli anni precedenti non cambia: prezzi popolari, ottimi piatti e disponibilità di menù gluten free. In menù, oltre agli imperdibili arrosticini, maxi antipasto del pastore con oltre 20 prodotti, tra i quali il lonzino di pecora, gnocchi al castrato e all’amatriciana, ravioli di pecora, pecora alla callara, alla brace e salsicce di pecora, e la rinomata porchetta di pecora. Le serate, allietate da esibizioni di musica live, si svolgeranno nel completo rispetto delle normative anti-covid. L’evento è organizzato dal Comitato Festeggiamenti di San Matteo e Giustino e patrocinato dal Comune di Fabrica.