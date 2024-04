Fabrizio Iacorossi si sveglia dal coma: speranza per il trainer della Meloni

Si è svegliato dal coma e sta rispondendo alla grande agli stimoli dei medici. Fabrizio Iacorossi, il personal trainer di Giorgia Meloni e Francesco Totti - solo per citare due vip che lo hanno scelto come allenatore personale - era stato vittima prima di Pasqua di un terribile incidente sulla Litoranea tra Ostia e Torvaianica, ora dovrà esser sottoposto a nuovi interventi per ridurre le emorragie e le fratture riportate.

I medici non credevano in un suo recupero così veloce, anzi: erano molto scettici sul risveglio.

Nuove operazioni

Un percorso lungo, durissimo. Molto di più dei percorsi di Triatlon di cui era campione. All’ospedale San Camillo la famiglia del personal trainer ora inizia a vedere un po' di luce dietro la porta della Rianimazione. "Non conosciamo la dinamica dell’incidente, aspettiamo soltanto che i medici ci diano buone notizie", dice il fratello di Iacorossi accanto al padre.

Il testimone e i presunti ritardi

Secondo un testimone messo a verbale dai vigili il campione sportivo avrebbe atteso per 22 minuti l'arrivo dell'ambulanza. Minuti preziosi che avrebbero potuto semplificare il quadro clinico e magari evitare il coma. Ma la fortuna è che Fabrizio si sia risvegliato. I tempi per le recriminazioni e i processi sono ancora lontani da venire. Tutto il mondo sportivo e non tifa per Iacorossi e la gioia di questo risveglio è il più bel regalo ad amici e parenti dello sportivo.