Far West Quarticciolo, ragazzo di 19 anni ferito a coltellate: è gravissimo

Un ragazzo di 19 anni, tunisino, è stato ferito a coltellate nella notte nella zona del Quarticciolo, a Roma. L'allarme è stato lanciato da un passante al 112.

Un agguato in piena regola su cui ora si sta cercando di fare luce con una vera e propria caccia all'uomo.

L'arrivo dei carabinieri

I Carabinieri della stazione Alessandrina sono intervenuti intorno alla mezzanotte in viale Palmiro Togliatti, altezza civico 940, ed hanno trovato il ragazzo a terra sanguinante per una ferita al fianco e incosciente. La vittima è stata trasportata in codice rosso dal personale del 118 presso il Policlinico Casilino, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico di asportazione della milza, colpita dal fendente. Il ragazzo al momento è ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva. Sono in corso le indagini dei Carabini