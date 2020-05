Fase 2 Roma, mega controlli nel weekend: spiagge e movida osservati speciali

Coronavirus, mega controlli delle forze dell’ordine a Roma e provincia nel primo fine settimana della Fase 2: Polizia di Stato, Carabinieri e agenti della Polizia Locale di Roma Capitale saranno chiamati agli straordinari per arginare fughe e assembramenti.

Sorvegliati speciali saranno le strade in uscita da Roma, verso il litorale e i laghi, i parchi e le spiagge del litorale romano. Occhi puntati anche sulle zone della movida, in particolare all'esterno dei locali aperti per vendita take away.